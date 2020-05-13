نفط البصرة تكشف حجم التخفيض بحقولها وفقاً لاتفاق أوبك

2020/05/13 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة نفط البصرة، الأربعاء، عن حجم التخفيض الحاصل في حقولها النفطية وفقاً لاتفاق أوبك+ الأخير.

وقال معاون المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تراجعا كبيرا في نسبة مبيعات النفط الخام الذي تنتجه شركة نفط البصرة في حقولها، حيث إن المقدار الثابت للنفط المنتج في اليوم الواحد (ثلاثة ملايين وأربعمائة برميل يوميا)".





وأضاف، أن "ظروف حظر التجوال في محافظة البصرة، بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تؤثر على إنتاج النفط الخام حيث كان هناك مناوبون في الشركة بغية إستمرار العمل بالحقول النفطية وبذلك أستمر الإنتاج بالكمية ذاتها".

وأشار الى أن "الاتفاق الأخير لمنظمة اوبك قد فرض على الشركة نسبة تخفيض معينة"، مبينا أن "نسبة التخفيض لحقول شركة نفط البصرة بفعل الاتفاق تبلغ 650 ألف برميل يوميا".

وأوضح، أن "حجم التخفيض موزع على حقل غرب القرنة/ 2 بمقدار 70 ألف برميل يوميا، غرب القرنة/ 1 بمقدار 50 ألف برميل يوميا، بينما حقول الجهد الوطني بما فيها حقول نهران عمر وأرطاوي واللحيس بواقع 350 ألف برميل يوميا، أما الكمية المتبقية فموزعة بين حقلي الزبير والرميلة".

وأكد أن "اتفاق أوبك غيّر مسار الإنتاج في حقول شركة نفط البصرة، مما أثر على معدل الإنتاج والتصدير والواردات المالية".

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