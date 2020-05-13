«رويترز»: «أوبك+» لا تعتزم الالتزام بتقليص إنتاجها بعد حزيران

2020/05/13 | 11:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيذكرت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، أن مجموعة «أوبك+» تريد الحفاظ على معدل خفض إنتاج النفط عند 9,7 مليون برميل يوميا بعد حزيران، خلافا لما اتفق عليه أعضاء المجموعة حول خفض إضافي.ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان كل من السعودية والكويت والإمارات عن خفض طوعي إضافي في حجم إنتاجها النفطي فوق التزاماتها في إطار اتفاق «أوبك+»، مما دفع أسعار النفط للارتفاع على الفور.وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمريكي دان برويليت، بحثا هاتفيا «الوضع الحالي وآفاق سوق النفط العالمية، والإجراءات الجماعية المتخذة لتحقيق استقرار السوق».وفي 12 نيسان الماضي توصلت دول «أوبك+» إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري أيار وحزيران 2020.على أن يتم خفض إنتاج المجموعة في النصف الثاني من العام الجاري بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، ومن كانون الأول 2021 وحتى نهاية نيسان 2022، خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.

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