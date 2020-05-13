محافظ بغداد يعلن رفع أسماء متقاعدي التربية إلى المالية

2020/05/13 | 11:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيأعلنت محافظة بغداد عن رفع جميع اسماء المتقاعدين في الدوائر التابعة لها الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المعينين الجدد في مديريات التربية الست والبالغ عددهم 13 الفا.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن “المحافظة كانت قد عينت العام الماضي، 13 الفا من المتقدمين للتعيينات على ملاك مديريات التربية الست واصدرت لهم الاوامر الإدارية”، مشيرا الى ان “المعينين الجدد مقسمون الى ثلاث فئات”.وأضاف العطا، أن “الفئة الاولى تشمل من تم تعيينهم ضمن حركة الملاك لعام 2018، والثانية هي لحملة الشهادات العليا ممن اولتهم اهمية بالغة ضمن الجهود للاستفادة من الكفاءات في رفع مستوى الخدمات بالبلاد، بينما تتضمن الفئة الثالثة المحاضرين المجانيين ممن قدموا الكثير الى العملية التربوية في اشد الاوقات ولم ينقطعوا عن العمل”.ونوه العطا بأن “المحافظة كانت قد رفعت خلال الاربعة الاشهر الماضية، كتباً عدة الى وزارة المالية من اجل اطلاق رواتبهم كونهم لم يتسلموا اي مبالغ رغم المطالبات الكثيرة الرسمية من قبل المحافظة، فضلا عن ان الدرجات هي من الحذف والاستحداث”، مشيرا الى ان “المحافظة وبناء على كتاب وردها من وزارة المالية كخطوة اولى لاطلاق الرواتب، رفعت اسماء المحالين على المتقاعدين في دوائرها للعام الماضي الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المعينين الجدد من الفئات الثلاث”.وافصح عن “اعداد المحافظة لائحة باسمائهم حسب قانون التقاعد الجديد مع جميع التفاصيل بالإضافة الى جداول باسماء المتقاعدين للعام الحالي لأشهر: كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وضمن مديريات تربية الكرخ: الاولى والثانية والثالثة، وتربية الرصافة: الاولى والثانية والثالثة، معربا عن امله بأن يتم حسم هذا الملف بالسرعة الممكنة لانصاف هذه الفئة”.إلى ذلك، بحثت وزير الصحة ومحافظ بغداد الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الوزير حسن محمد التميمي التقى في مكتبه اليوم الاثنين محافظ بغداد محمد جابر العطا، وتم خلال اللقاء تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة والمحافظة وخاصة في مجال السيطرة على فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات المطلوبة بهذا الصدد».وزف التميمي البشرى لكافة ملاكات وزارة الصحة والبيئة من خلال توفير قطع اراضي لهم بالاتفاق مع محافظ بغداد، حيث تم خلال اللقاء التنسيق والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من اجل الاسراع بفرز قطع الاراضي وتوزيعها على ملاكات الوزارة المجاهدة.بدوره، أكد محافظ بغداد اعتزازه وافتخاره بالملاكات الصحية وما تقدمه من جهود عظيمة في محاربة وباء كورونا، واكد ان ابطال الجيش الأبيض يستحقون منا كل الدعم والاسناد تقديرا لجهودهم البطولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن رفع أسماء متقاعدي التربية إلى المالية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن رفع أسماء متقاعدي التربية إلى المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).