الحشد ينتشر لتأمين النجف استعدادا لإحياء مراسيم شهادة أمير المؤمنين

2020/05/13 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نتشرت قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الأربعاء، لتأمين مدينة النجف الاشرف استعدادا لإحياء مراسيم شهادة أمير المؤمنين عليه السلام.وقال إعلام اللواء في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي باشر بعملية الانتشار الامني ضمن قاطع المسؤولية في مدينة النجف الاشرف استعدادا لإحياء مراسيم شهادة أمير المؤمنين عليه السلام”.وأضاف […]

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