ترامب يتراجع شعبيا امام منافسه بايدن وسط تزايد وفيات كورونا

2020/05/13 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تزايد عدد الأمريكيين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب خلال الشهر الماضي، فيما يرتفع عدد وفيات كورونا، ليتخلف الرئيس الأمريكي الآن عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق ثماني نقاط.وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء أن 41 بالمئة من الأمريكيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع أربع نقاط عن استطلاع […]

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