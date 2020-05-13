الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر الفرات غرب الانبار

2020/05/13 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش لضفتي نهر الفرات غرب الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قوة مشتركة من فوج الفرات الأول للحشد والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش للجزر على ضفتي نهر الفرات في قضاء القائم غرب الانبار”، لافتا الى ان “العملية تهدف لمسح المنطقة والتأكد من خلوها من

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