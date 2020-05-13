الصحة النيابية تطلب من الحكومة اتخاذ قرار فوري بإخراج العمالة الأجنبية

2020/05/13 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، الأربعاء، عن فتح ملف العمالة الأجنبية من جديد، مشيرا إلى أنها طلبت من الحكومة اتخاذ قرار فوري باستبعاد العمالة الاجنبية.وقال في تصريح ل/ المعلومة / ، “إننا شخصيا طالبنا خلال جلسة اجتماع خلية الازمة النيابية الأخيرة اعادة فتح ملف اخراج العمالة الأجنبية […]

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