اللواء الأول في الحشد الشعبي يوزع ٥٠٠ سلة غذائية في محافظة البصرة

2020/05/13 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء الأول في الحشد الشعبي، الأربعاء، ٥٠٠ سلة غذائية في محافظة البصرة ضمن حملة وعي.

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