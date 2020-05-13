الفئات التي يسمح لها بــ

2020/05/13 | 11:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر امني عن قرارات تم اتخاذها تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة

الفئات المشمولة بحمل السلاح: الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق).

العشائر بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر

الموظفون بعد إحضارهم كتب تأييد من داوائرهم

التجار ب...

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