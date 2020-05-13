2020/05/13 | 11:12 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العدل: صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 11:12.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل: صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).