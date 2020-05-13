نيويورك تاميز: أوبر يسعى لضم

2020/05/13 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بدأت إمدادات الرعاية الصحية تنخفض بشكل كبير، وحذر طبيب غاضب من أنه سيتم إرساله إلى محاربة الفيروس بدون رصاص، إشارة إلى الملابس الواقية، بعدها بأيام، هبطت طائرة شحن في مطار لوس أنجلوس الدولي، من المفترض أنها محملة بالذخيرة التي كان الأطباء والممرضات يتوسلون من أجلها: بعض أقنعة N95 الطبية التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل حوالي ستة أسابيع.إلا أن هذه الإمدادات لم توفر الحماية للأطباء وبدأوا يصابون بالفيروس، وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بين الأطباء.

وقد وجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أنه هذه الأقنعة الطبية غير فعالة وغير صالحة مثل ملايين الأقنعة والقفازات والعباءات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في مختلف المستشفيات الأميركية، مما يعرض حياة الأطباء للخطر.

قبل الوباء، كانت مهام وكالات إنفاذ القوانين التجارية تركز على ضبط السلع المقلدة وأغلبها سلع كمالية ومعظمها قادم من الصين، ولكن بعد الوباء أصبح ضبط الإمدادات الطبية المزيفة المسيطر على عمل الوكالة، ونجحت في ضبط 519 عملية إدخال إمدادات طبية مزيفة من قناعات واختبارات وعلاجات.

كمامات حلقات الآذن

وأكدت وكالة أسوشيتد برس أنه عند مراجعة شحنة لوس أنجلوس التي تم استخدامها، تبين أنها تحتوي على حلقات أذن، بينما تحتوي الأقنعة الأصلية على أشرطة تمتد عبر الجزء الخلفي من الرأس، مما يجعلها أكثر إحكاما.

وأشارت إلى أن هذه الكمامات المزيفة تم تصنيعها في مصنع صيني يدعى شنغهاي داشينج " Shanghai Dasheng "، وتم ختم الأقنعة بأختام مزيفة تشير إلى أنه تمت الموافقة عليها من قبل المعهد الوطني الأميركي للسلامة والصحة المهنية، مما يشير إلى أنها معتمدة من قبل حكومة الولايات المتحدة باعتبارها آمنة للعاملين في أماكن الرعاية الصحية.

ومن المعروف أن أقنعة N95 تقوم بتصفية 95٪ من جميع الجسيمات المحمولة جواً، بما في ذلك الجزيئات الصغيرة جدًا بحيث لا يمكن حجبها بواسطة أقنعة جراحية فضفاضة.

كما أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا محددًا للغاية مؤكدا أن جميع أقنعة شنغهاي داشينج N95 مع حلقات الأذن كانت مزيفة.

حظر منتجات 65 مصنعاً

وتعتبر أقنعة حلقة الأذن أقل تكلفة للتصنيع لأن الأشرطة متصلة بغراء لغطاء الوجه أو تدبيسها أو لحامها لإنشاء ختم أكثر إحكاما على الأنف والفم، وحتى إذا كانت الألياف الكهربائية في النسيج في الكمامتين متشابهة، فإن الأقنعة ذات حلقات الأذن ليست فعالة لأن القطيرات الصغيرة المحمولة جوا التي تحمل الفيروس يمكن أن تجد طريقها إلى الإنسان عن طريق الفتحات على جانبي الكمامة.

وبسبب النقص الحاد في أقنعة N95، خفف المسؤولون الحكوميون المعايير في مارس، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الأقنعة الطبية الأخرى غير المعتمدة مع حلقات الأذن مناسبة للحماية من كورونا.

لكن الاختبارات الحكومية للنماذج التي وصلت حديثًا وجدت أن معظمها كان دون المستوى المطلوب، وفي 7 مايو حظرت الوكالة استيراد القناعات من 65 مصنعًا صينيًا، لكن مصنع شنغهاي داشينج لا يزال على القائمة المعتمدة مع 13 آخرين.

ولأكثر من أربعة أسابيع، دخلت الملايين من الأقنعة غير صالحة الولايات المتحدة وهي الآن قيد الاستخدام، وقد أنفقت حكومات الولايات والحكومات المحلية والمستشفيات ومقدمو الرعاية الخاصة مئات الملايين من الدولارات على هذه الأقنعة المعيبة، فقبل انتشار الجائحة، كان يتم بيع قناع N95 مقابل 60 سنتًا، أما اليوم ارتفع سعره إلى 6 دولارات.

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