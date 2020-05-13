ذي قار.. ارتفاع تسويق الحنطة لنحو ١٢٢ ألف طن

2020/05/13 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الزراعية العليا النائب الأول لمحافظ ذي قار حازم الكناني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع تسويق محاصيل الحنطة في المحافظة لأكثر من ١٢٢ ألف طن، فيما وافق على تسويق محاصيل الفلاحين خارج الخطة الزراعية.وقال الكناني، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “مراكز تسويق محاصيل الحنطة في المحافظة استقبلت أكثر من ١٢٢ […]

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