البنك الدولي يخصص 33 مليون دولار للصحة العراقية ويتبعها معدات ومستلزمات طبية

2020/05/13 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، موافقته على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار، إلى العراق ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، لمساندة وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.وقال البنك في بيان، حصلت عليه “يس عراق”، “استجابةً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العراق، وافق البنك الدولي مؤخراً على إعادة تخصيص 33.6 مليون […]

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