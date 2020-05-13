محافظ البصرة : نتمنى أن تنال المحافظة استحقاقاتها كاملة من البترودولار والمنافذ الحدودية و منصب وزارة النفط


محافظ البصرة : نتمنى أن تنال المحافظة استحقاقاتها كاملة من البترودولار والمنافذ الحدودية و منصب وزارة النفط
2020/05/13 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا
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