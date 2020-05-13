2020/05/13 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية البرلمانية: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية البرلمانية: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية البرلمانية: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).