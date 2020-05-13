2020/05/13 | 12:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت محافظة صلاح الدين، الاربعاء، بنشر تعزيزات امنية اضافية مع محافظات بغداد وديالى والانبار لمنع وقوع هجمات ارهابية وتأمين المناطق منها.

وقال النائب عن صلاح الدين محمد كريم البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقا تم بين وجهاء عشائر جنوبي صلاح الدين "الدجيل ويثرب والحاتمية وبني جميل و خمس طوير" وبين قيادة عمليات سامراء على نشر قوات مشتركة اضافية مع تعزيزها بالكاميرات الحرارية والتركيز على الجهد الأمني والاستخباري للمناطق المذكورة المفتوحة مع عدد من المحافظات بغداد وديالى والانبار".

واضاف البلداوي ان "وجهاء صلاح الدين طالبوا الجهات المعنية بدعم الملف الامني لمدينة سامراء وتحصين محيطها من أي تهديدات ارهابية محتملة باعتبار معلم ديني مقدس لا يمكن المساس به".

واطلق مسؤولون في محافظة صلاح الدين تحذيرات ونداءات عاجلة عبر وكالة شفق نيوز للسلطات الامنية بمخاطر الاوضاع الامنية في مناطق عدة من المحافظة على خلفية الهجمات الاخيرة في مناطق ناحية مكيشفة واطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين والتي اوقعت عددا من القتلى والجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين تنشر قوات امنية وعشائرية بمحيط ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين تنشر قوات امنية وعشائرية بمحيط ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).