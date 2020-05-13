“كورونا” في بغداد يُنذر بـ”كارثة بشرية”.. الحظر الشامل على الطاولة

2020/05/13 | 12:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد رئيس خلية الأزمة النيابية في العراق حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، أن “الموقف الوبائي” الأخير المسجل يُعد جرس إنذار خطير وينذر بكارثة بشرية في العاصمة #بغداد.وذكر الكعبي في بيان أن «الموقف الوبائي للإصابات…

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