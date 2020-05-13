[فيفا]يحدد مواعيد جديدة للبطولات الدولية

2020/05/13 | 12:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارات تتعلق بالبطولات والفعاليات المختلفة، وذلك بعد تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا المستجد في العالم، والتوصيات المقدمة من الاتحادات القارية ومجموعة عمل فايروس كورونا.

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