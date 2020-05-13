الكشف عن آلية تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي وحقيقة اللجوء لطبع العملة

2020/05/13 | 12:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مطلع، في وزارة المالية، الأربعاء (13 أيار 2020)، عن الآلية التي سيتم اعتمادها في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية لشهر أيار الحالي، فيما نفى اللجوء إلى خيار طبع العملة.

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