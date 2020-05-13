أول رد فرنسي على انتقاد الصين لها بشأن بيع أسلحة لتايوان

2020/05/13 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت فرنسا، اليوم الأربعاء، انتقادات الصين لعقد الأسلحة مع تايوان، داعية بكين إلى “التركيز” بدلا من ذلك على المكافحة الجماعية لوباء كوفيد-19.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية غداة تحذير وجهته بكين إلى باريس حول بيع معدات عسكرية فرنسية إلى تايوان “في مواجهة أزمة كوفيد-19، يجب أن يتركز كل اهتمامنا وجهودنا على مكافحة الوباء”.وكانت الخارجية الصينية […]

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