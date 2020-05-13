 ديالى تكشف الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا بعد اصابات” خان بني سعد”

2020/05/13 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا بعد تسجيل 5 اصابات في خان بني سعد.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي عدد حالات الاصابة التراكمي لفيروس كورونا في ديالى ارتفع الى 25 حالة بعد تسجيل يوم امس 5 حالات اصابة جديدة بالفيروس من […]

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