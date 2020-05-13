روسيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات والوفيات اليومية

2020/05/13 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 96 وفاة و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 2212 وفاة، و242271 إصابة.وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا في عدد الإصابات مقارنة مع 10899 حالة خلال اليوم السابق.وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن إجمالي المتعافين

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