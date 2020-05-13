ساني ينتظر حسم مسألة انتقاله للنادي البافاري

2020/05/13 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..باتت صفقة انتقال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، إلى بايرن ميونخ، على مشارف الحسم، إما بإتمامها أو تأجيلها لموعد لاحق.وبحسب موقع “سبورت1″، فإن الدولي الألماني ينتظر حسم مسألة انتقاله للنادي البافاري، خلال شهر مايو/أيار الجاري.وأشار إلى إمكانية حصول ساني على الضوء الأخضر من إدارة السيتزنز بإمكانية التفاوض مع مسؤولي بايرن، للانتقال […]

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