الرشيد: الأزمة المالية ستطلق شرارة المقاومة في السعودية

2020/05/13 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت الأكاديمية والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد، أن الأزمة المالية التي تشهدها السعودية، والإجراءات التقشفية المتزايدة، ستطلق شرارة “المقاومة” والمعارضة السياسية الجديدة.وأوضحت الرشيد في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن إجراءات الحكومة ما هي إلا البداية، التي قد تتبعها قرارات تصل إلى حد الاستغناء عن خدمات موظفين بالحكومة، وتخفيض رواتب البقية.ورأت الرشيد […]

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