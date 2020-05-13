محمد رمضان يتبرع ب300 الف جنيه مصري لقطاع الصحة لاجتياز أزمة كورونا

2020/05/13 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، رسالة شكر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لكل من يساهم في محاربة وباء كورونا المستجد.ونشرت الوزارة صورة كتب عليها اسم الفنان محمد رمضان توضح تبرعه بمبلغ 300 ألف جنيه مصري لشراء مستلزمات وقائية.وجاء في رسالة وزارة الصحة “ساهم أبناء الوطن من رجال الأعمال

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