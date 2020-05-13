قائمة أغنى الفنانين العرب 2020

2020/05/13 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثروات بعض من النجوم العرب من الأقل فالأكثر – الفنان والممثل المصري محمد رمضان الذي قدرت ثروته بمبلغ 7 ملايين دولار – تامر حسني بثروة تقدر بـ 10 ملايين دولار – كاظم الساهر بثروة تبلغ 15 مليون دولار – وائل كفوري بثروة تصل الى 16 مليون دولار – جورج وسوف الذي تفدر ثروته بـ 25

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