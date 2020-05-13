وفق تغطية اعلامية مكثفة ..

2020/05/13 | 12:17 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

الحقائب الـسبعة الشاغرة قد يصوت عليها البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تقديرات بأن تعاد بعض الأسماء وتمرر، بعد تفاهمات يجريها الكاظمي والأطراف العراقيين، خاصة أنه يسعى إلى تفكيك أي جبهة سياسية من شأنها أن تكون معارضة له، وهذا ما فهم من زيارته لزعيم ائتلاف دولة القانون نور...

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