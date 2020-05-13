3 مطارات سعودية تتصدر قائمة أفضل 100 مطار بالعالم

2020/05/13 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الأربعاء، إن العام الجاري شهد لأول مرة دخول 3 مطارات سعودية قائمة أفضل 100 مطار بالعالم خلال العام ذاته.وأضافت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن مطارات سعودية تتصدّر قائمة منظمة سكاي تراكس العالمية “Skytrax” لأفضل مطارات الشرق الأوسط خلال عام 2020.وأوضحت […]

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