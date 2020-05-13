كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتجاوز مليونا و600 ألف

2020/05/13 | 12:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، صباح الأربعاء، حاجز مليون و600 ألف شخص.

وحسب موقع "ورلدميتر" المتخصص برصد إحصائيات الفيروس، بلغ عدد المتعافين من الفيروس صباحًا، مليون و602 ألف و539.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث حالات الشفاء، مسجلة 296 آلاف و746، تليها إسبانيا بـ 180 ألفا و470، وثالثًا ألمانيا بـ 147 ألفا و200، ثم إيطاليا بـ 109 آلاف و39.

وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بـ 98 ألفا و889، ثم إيران بـ 88 ألفا و357، والصين بـ 78 ألف و189.

وحتى صباح الأربعاء، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في أكثر من مئتي دولة حول العالم إلى 4 ملايين و342 ألفا و685، توفي منهم 292 ألفا و893، وفقا للموقع ذاته.

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