توقعات بزيادة التبادل التجاري الايراني الالماني 

2020/05/13 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت الغرفة التجارية الايرانية الالمانية، بزيادة التبادل التجاري البيني 15 بالمئة في الشهور القادمة من السنة الجارية 2020.ورغم انخفاض اسعار النفط العالمية فان الرؤية الاستشرافية للتجارة البينية الالمانية الايرانية صُنفت ايجابية، بحيث أشارت تقديرات الغرفة التجارية المشتركة بتسجيل التبادل نموا بنحو 15 بالمئة في الشهور المتبقية من العام.وفي السياق أوضح عضو مجلس […]

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