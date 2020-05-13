الإعلام الأمني : بدء عملية أمنية للقبض على مطلوبين بمناطق تابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك

2020/05/13 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، بدء القوات الأمنية بتنفيذ عمليات تفتيش في قضاء الدبس بمحافظة كركوك للقبض على مطلوبين.وأوضحت الخلية في بيان، ان قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، والمتمثلة بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها، باشرت بعمليات … Readmore

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