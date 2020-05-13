وفاة واصابة عشرات الأطفال في أميركا بمرض نادر

2020/05/13 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن حاكم ولاية نيويورك، اندرو كومو، وفاة ثلاثة أطفال وإصابة ما يقل عن 100 بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة في حين قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن ما يصل إلى 52 طفلاً في المدينة قد أصيبوا بمرض نادر مرتبط بفيروس كورونا، ولكن الأطباء يواجهون صعوبة في تشخيصه.وقد أثرت حالات مرض “كاواساكي” على […]

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