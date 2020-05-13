ضبط حاوية دراجات نارية تسببت بهدر المال العام في البصرة

2020/05/13 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، ضبط حاوية حجم 40 قدماً، وبداخلها دراجات نارية وأدوات احتياطية، جرى تغيير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.وذكرت الهيأة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "شعبة البحث والتحري تمكنت من ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي، وبعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة، تبين أن ما تم ذكره في المعاملة (1بكج) دراجات نارية، وكذلك (1111بكج) ادوات احتياطية المنشأ الصين والهند، ومخالف للواقع الفعلي للبضاعة"، مشيراً الى أن "الدراجات مستعملة وغير جديدة، مما يعد مخالفة كمركية وتهرب من دفع الرسوم وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف البيان، أن "ما تم ضبطه تم إحالته وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي".

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