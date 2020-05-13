الجيش الإيراني يكشف عن

2020/05/13 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشر الموقع الرسمي للجيش الإيراني مقطع فيديو حول الحادثة التي تعرضت لها بارجة كونارك في خليج عمان ، الأحد الماضي ، والتي أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.وجاء في الفيديو أن البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية ، أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف.اللافت في الفيديو ذكره أن السبب الرئيسي للحادثة يعود إلى خطأ تقني في الصاروخ الذي تم إطلاقه ، ووجود مشكلة في موجه الصاروخ ، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون حربا إلكترونية معادية من أسباب الحادثة.وعلق موقع "عصر إيران" المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني على الفيديو ، مشيرا إلى التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بتدمير الزوارق الإيرانية في مياه الخليج قبل أقل من ثلاثة أسابيع.وأضاف الموقع أنه مع فرض الجيش لاحتمال أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية اخترقت إلكترونيا منظومة الصاروخ الذي استهدف البارجة ، فإنه يحتمل كذلك أن تكون البحرية الأمريكية هي من استهدفت البارجة.وأشار الموقع إلى أنه في حال ثبتت صحة فرضية الحرب الإلكترونية قد لا تعلن طهران عن ذلك لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي مع الولايات المتحدة ، بحيث يكون تحت السيطرة إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية المقبلة ، وأنها تأمل بخلق أجواء أفضل في حال خسارة ترامب في الانتخابات ، مشيرا إلى أن أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا في الوقت الراهن سيكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

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