ايران تعلن اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق ليومين بالاسبوع

2020/05/13 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي عن اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق يومين اسبوعيا.وقال سليماني دشتكي في تصريحه خلال اجتماع الحكومة مع القطاع الخاص، انه اثر المشاورات والتوافقات الحاصلة مع المسؤولين العراقيين فقد تقرر اعادة فتح منفذ مهران الحدودي الدولي يومين في الاسبوع مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية.واضاف ان اعادة فتح […]

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