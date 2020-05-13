الجمعيات الفلاحية: 3 جهات وراء “حرائق الحنطة”..الجميع في حالة استنفار

2020/05/13 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاربعاء، بان 3 جهات تقف وراء حرائق الحنطة داخل المحافظة، فيما اشارت إلى أن الجميع في حالة استنفار.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مئات الدونمات من حقول الحنطة والشعير التهمتها النيران في الايام الماضية بسبب حرائق […]

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