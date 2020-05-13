2020/05/13 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ” العربي الجديد، الاربعاء، عن عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على فتح ملف الهيئات المستقلة واستبدال اغلب رئاستها.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ انه “مع قدوم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يبرز اليوم مجدداً ملف الهيئات المستقلة في العراق، التي يتجاوز عددها الـ25 هيئة مختلفة، يفوق بعضها في المهام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: الكاظمي يعتزم استبدال اغلب رؤساء الهيئات المستقلة والبالغة 25 هيئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: الكاظمي يعتزم استبدال اغلب رؤساء الهيئات المستقلة والبالغة 25 هيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).