إيران تعلن اعادة فتح منفذ حدودي مع العراق

2020/05/13 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي عن اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق يومين اسبوعيا.

وقال سليماني دشتكي في تصريحه خلال اجتماع الحكومة مع القطاع الخاص، انه اثر المشاورات والتوافقات الحاصلة مع المسؤولين العراقيين فقد تقرر اعادة فتح منفذ مهران الحدودي الدولي يومين في الاسبوع مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية.

واضاف ان اعادة فتح الحدود التجارية لهذه المحافظة مع العراق تتم متابعتها بجدية من قبل وزارتي "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الخارجية" في الجمهورية الاسلامية.

وتابع سليماني دشتكي، انه تقرر وفقا للتوافقات المبدئية اعادة فتح الحدود فيما يتعلق بصادرات الفواكه والخضروات والمواد الغذائية ليومين في الاسبوع.

يذكر ان منفذ مهران الحدودي مع العراق كان قد اغلق قبل فترة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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