مدير عام صحة الرصافة يؤكد أهمية إعادة حظر التجوال اﻟﺸﺎﻣﻞ

2020/05/13 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة، على اهمية اعادة الحظر التجوال اﻟﺸﺎﻣﻞ، موضحة ان على المواطن ان ﻳﻌﻲ ان العراق لم يصل إلى ﻣﺮﺣﻠﺔ الأﻣﺎن.

وحذر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي، ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ بفايروس كورونا ﺧﻼل ﻫﺬه المدة، مبينا انه ﻳﻨﺬر ﺑﻤﻮﺟﺔ وﺑﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى..

واﺿﺎف ان اﻟﺒﺆر اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ وراء ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت الإﺻﺎﺑات اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، مشيرا الى ان وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ أكد على أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺎدة فرض اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

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