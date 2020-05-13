خلية الأزمة النيابية : الموقف الوبائي للإصابات جرس إنذار خطير يُنذر بكارثة بشرية

2020/05/13 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس خلية الازمة النيابية، حسن كريم الكعبي، الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا جرس انذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق سيما في محافظتي بغداد والبصرة.

وقال الكعبي في بيان، إن السبب الاساس والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة بالفايروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي او الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين ازاء خطورة الوباء والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والاماكن المزدحمة.

ودعا الكعبي الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الامنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي.

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