استطلاع لـ”رويترز” يكشف عن تراجع شعبية ترمب بسبب إدارته لأزمة كورونا

2020/05/13 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، تأثر شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بازدياد عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا في البلاد.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته الوكالة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، الى تزايد عدد الأميركيين المنتقدين للرئيس ترمب على مدى الشهر الماضي، على خلفية أدائه ومعالجته الازمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ليحصل على تأييد واحد وأربعين بالمئة من آراء المشاركين بالاستطلاع، مسجلا تراجعا بلغ أربعة بالمئة، بالمقارنة مع استطلاع مماثل اجري في منتصف نيسان الماضي، فيما أكد ستة واربعون بالمئة من الناخبين انهم سيؤيدون المرشح الديمقراطي “جو بايدن”، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني، مقابل ثمانية وثلاثين بالمئة قالوا انهم سيصوتون للرئيس ترمب.

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