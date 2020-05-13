2020/05/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأربعاء (13 أيار 2020)، ضبط حاوية حجم 40 قدماً، وبداخلها دراجات نارية وأدوات احتياطية، تم تغير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شعبة البحث والتحري تمكنت من ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي، وبعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة، تبين أن ما تم ذكره في المعاملة (1بكج) دراجات نارية، وكذلك (1111بكج) ادوات احتياطية المنشأ الصين والهند، ومخالف للواقع الفعلي للبضاعة"، مشيراً الى أن "الدراجات مستعملة وغير جديدة، مما يعد مخالفة كمركية وتهرب من دفع الرسوم وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أن "ما تم ضبطه تم إحالته وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي".

بغداد اليوم- ديالى

وجه قائممقام قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الاربعاء(12 أيار 2020)، بمنع ممارسة السباحة في نهر المحافظة لتفادي تكرار حوادث الغرق التي حصلت مؤخرا.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن "التوجيه جاء بعد تسجيل المحا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (13 أيار 2020)، حالة الطقس الجوية في عموم البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت الهيأة الى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب محافظات البلاد.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداو

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين، فيما بين أن التظاهر حق مكفول دستورياً.

وصرح المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أنه "بموجب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط حاوية محملة بالدراجات النارية تسببت بهدر المال العام في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط حاوية محملة بالدراجات النارية تسببت بهدر المال العام في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).