مسؤول بديالى يوجه بمنع ممارسة السباحة في نهر المحافظة لتفادي تكرار حوادث الغرق

2020/05/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

وجه قائممقام قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الاربعاء(12 أيار 2020)، بمنع ممارسة السباحة في نهر المحافظة لتفادي تكرار حوادث الغرق التي حصلت مؤخرا.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن "التوجيه جاء بعد تسجيل المحافظة حادثين غرق في نهر ديالى لشابين خلال الايام الماضية، ولمنع تكرار مآسي غرق الشباب والصبية الذي يتكرر للاسف مع حلول كل فصل الصيف".

واضاف أن "حوادث الغرق تصل سنويا إلى 30 حالة في محافظة ديالى، تحصل اغلها في نهر ديالى وروافده".

ويعد نهر ديالى من اكبر واشهر الانهر في المحافظة، وهو احد روافد نهر دجلة يمر في مدينة بعقوبة ويقسمها الى شطرين.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأربعاء (13 أيار 2020)، ضبط حاوية حجم 40 قدماً، وبداخلها دراجات نارية وأدوات احتياطية، تم تغير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.

وذكرت الهيأة في بيان ت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (13 أيار 2020)، حالة الطقس الجوية في عموم البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت الهيأة الى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب محافظات البلاد.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداو

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين، فيما بين أن التظاهر حق مكفول دستورياً.

وصرح المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أنه "بموجب

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