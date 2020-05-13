2020/05/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تغريم نادي اتحاد جدة 15 مليون دولار، أي نحو 56 مليون ريال سعودي،...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "فيفا" يلزم ناديا سعوديا بدفع 15 مليون دولار لمدرب كرواتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "فيفا" يلزم ناديا سعوديا بدفع 15 مليون دولار لمدرب كرواتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).