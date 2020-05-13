مليارات مخفية وموظفون بلا رواتب.. نفط كردستان يُظهر خلافاً داخل سلطة الإقليم

2020/05/13 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

يُعد الملف النفطي بين بغداد وأربيل، الأكثر تعقيداً ضمن عدد من الملفات الشائكة، والمشاكل العالقة بين ...





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