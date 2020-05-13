اتحاد السباحة مخاطباً الحكومة: العراق الجديد لا يبنى بسياسة الاقصاء والتهميش

2020/05/13 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خاطب الاتحاد العراقي للسباحة، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولجنة الرياضة والشباب والبرلمانية واللجنة الأولمبية الوطنية، من اجل إيجاد حل للفوضى في الاتحاد، مؤكداً أن العراق الجديد لا يبنى بسياسة الاقصاء والتهميش.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكلة/ المعلومة/ نسخة منه، “منذ سنة كاملة والاتحاد العراقي للسباحة يتعرض لتدخلات وضغوطات حكومية على أعضاء […]

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