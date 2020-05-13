بالوثيقة.. ذي قار تطلق حملة خدمية كبرى يوم الجمعة القادم

2020/05/13 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم محافظة ذي قار اطلاق حملة خدمية كبرى في الاقضية والنواحي ابتداءً من يوم الجمعة..15 ايار 2020 وفقاً لوثيقة حصلت عليها “العهد نيوز”.

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