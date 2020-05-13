شركة “طيران الإمارات” تعتزم استئناف رحلاتها إلى 9 مدن

2020/05/13 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “طيران الإمارات”، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى 9 مدن في 8 دول، اعتبارا من 21 مايو الجاري.وقالت الشركة في تغريدة على “تويتر”، إن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي

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