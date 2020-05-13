طرق نينوى تشرع باعمار مجسرين في ايمن الموصل

2020/05/13 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مديرية طرق وجسور نينوى باعمار وتاهيل مجسرين بعد خروجهما عن الخدمة خلال العمليات العسكرية في ايمن الموصل.وقال المهندس صباح محمد المشرف على تاهيل المجسرين , ان”الفرق الهندسية والفنية في مديرية طرق وجسور نينوى شرعت باعمار مجسري(الاصلاح والمنصور )معآللحد من الزخم المروري الذي يشهده ايمن الموصل “.لافتا الى ان”مدة الانجاز حددت ب13 شهرا

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