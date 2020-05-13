البنك المركزي يوقع وثيقة ترتيبات مصرفية مع البنك الدولي

2020/05/13 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، توقيع وثيقة ترتيبات مصرفية مع البرنامج الاستشاري لادارة الاحتياطيات التابع الى البنك الدولي.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "في إطار استراتيجيته الخاصة بتطوير إدارة احتياطياته الأجنبية متماشياً مع التطورات الحالية والمستقبلية، وقع البنك المركزي العراقي وثيقة ترتيبات مصرفية مع البرنامج الاستشاري لادارة الاحتياطيات التابع الى البنك الدولي(RAMP) Reserves Advisory & Management Program".

وأضاف البيان "تهدف هذه الوثيقه الى تمكين البنك المركزي العراقي من الحصول على الدعم الفني من خلال تبادل المعرفة والخبرة في مجال ادارة المحافظ الاستثمارية المستندة على مؤشر اداء والتي تساعد على تعظيم الموارد المالية، وبناء رأس المال البشري من خلال تبادل المعرفة وتطوير الخبرات في المجال المالي وفق افضل الممارسات في مجال ادارة الاحتياطيات".

وتابع أن "هذا البرنامج تم تطويره من قبل البنك الدولي في عام 2000 ، بهدف بناء القدرات وتقديم خدمات الاستشارة وادارة الأصول، ويعد ملتقى لشبكة من الاختصاصيين، ويخدم اكثر من (70) عضواً حول العالم اغلبهم من البنوك المركزية، يديرون ما يقرب من (2) تريليون دولار من الأصول السيادية".

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